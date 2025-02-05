Раскрыта связь либидо с лишним весом

Тренер, нутрициолог, амбассадор Grow Food Мария Соколова рассказала, что лишний вес негативно сказывается на либидо. О связи между весом и уровнем сексуального желания он рассказала «Ленте.ру».

По словам Соколовой, при избыточном весе повышается уровень гормона стресса кортизола, который подавляет либидо. Кроме того, у мужчин с лишним весом повышается уровень женских гормонов пролактина и эстрогена, а уровень мужского гормона тестостерона падает, что также снижает либидо.

Когда мы стабилизируем вес, организм вырабатывает больше энергии, у человека появляется больше сил, гормоны работают как часы. И либидо растет. В этом случае и у мужчин, и у женщин количество женских и мужских гормонов находится в балансе Мария Соколова фитнес-тренер, нутрициолог

Нутрициолог добавила, что, когда вес человека в норме, у него увеличивается выработка серотонина и дофамина, так называемых гормонов счастья, которые, среди прочего, отвечают и за сексуальное желание.

В то же время специалистка призвала не прибегать к радикальным диетам в погоне за идеальным весом. Она объяснила, что, например, при безуглеводном питании организм будет находиться в сильном стрессе, что скажется и на настроении, и на желании. Соколова призвала тех, кто хочет снизить вес, придерживаться сбалансированного питания с дефицитом калорий. При таком подходе можно с комфортом избавиться от лишнего жира, вернуть прилив сил, энергии и подняв уровень либидо, заверила нутрициолог.

Ранее уролог Алмаз Рахимов назвал пиво самым вредным для мужчин алкогольным напитком. Врач объяснил, что содержащиеся в пиве фитоэстрогены подавляют выработку тестостерона, ответственного за поддержание либидо и потенции мужчины.