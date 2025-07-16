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13:56, 16 июля 2025Бывший СССР

На Украине предсказали срыв переговоров России и США из-за отправки оружия Киеву

«Страна.ua»: Отправка оружия Украине может сорвать переговоры между РФ и США
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Mauricio Campino / U.S. Air Force / AP

Отправка Киеву американского дальнобойного оружия может сорвать переговоры России и США. Разрушительные последствия для российско-американских отношений из-за возобновления военных поставок предсказало в Telegram издание «Страна.ua».

«[Это решение] может привести к резкой эскалации в отношениях РФ и США, полностью прервав любой переговорный процесс между ними и поставив две крупнейшие ядерные державы на грань войны», — говорится в публикации.

В издании отметили, что поставка дальнобойного оружия слишком повышает ставки в конфликте на Украине для нынешней администрации США и превращает ее в «войну Дональда Трампа».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что первые поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Украины уже начались. Трамп рассказал, что ЗРК Patriot Украине поставляют из Германии, «а затем заменяются Германией».

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