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11:30, 16 июля 2025Силовые структурыЭксклюзив

Юрист раскрыл грозящий напавшим на российского бойца ММА срок лишения свободы

Юрист Айрапетов: Напавшим на бойца ММА может грозить до 15 лет лишения свободы
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Напавшим на бойца MMA Тимура Хизриева в Махачкале неизвестным может грозить до 15 лет лишения свободы, если следствие оценит действия злоумышленников как покушение на убийство или покушение на причинение тяжкого вреда здоровью, рассказал член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. Своей оценкой юрист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«То, что мы видели в средствах массовой информации и с камеры научного наблюдения, это можно пока квалифицировать как хулиганство. Это 2-я часть статьи 213-й Уголовного кодекса Российской Федерации. В таком случае нападавшим грозит до 7 лет лишения свободы», — рассказал Айрапетов.

Однако, по его словам, в ходе следствия будет дана оценка — было ли это просто хулиганство или, возможно, это было покушение на убийство статья 30 УК РФ, покушение на причинение тяжкого вреда здоровью статья 111 УК РФ. Адвокат объяснил, что переквалификация произойдет в том случае, если будет найден заказчик этого преступления или будут обнаружены мотивы.

«Если будет переквалификация, то им может грозить срок вплоть до 15 лет лишения свободы», — заключил он.

Ранее в Махачкале неизвестные совершили нападение на бойца MMA Тимура Хизриева. В дагестанского спортсмена несколько раз выстрелили из травматического пистолета. После произошедшего Хизриева экстренно госпитализировали. В настоящее время он находится в стабильном состоянии.

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