Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:58, 16 июля 2025Бывший СССР

Назван еще один кандидат на должность посла Украины в США

«Украинская правда»: Послом Украины в США может стать глава Минюста Стефанишина
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Olha Stefanishyna / AP

В Офисе президента Украины на должность посла страны в США рассматривают не только министра обороны Рустема Умерова, как сообщалось ранее, но и главу Минюста Ольгу Стефанишину. Об этом сообщает издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники.

«Похоже, что Умеров под вопросом. Послом в США может стать Стефанишина», — отметил один из высокопоставленных источников изданию.

Также подчеркивается, что пока неизвестно, какую должность может занять Умеров в случае назначения на этот пост Стефанишиной.

11 июля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает Умерова как главного и пока единственного кандидата на должность посла страны в США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный судья устроил стрельбу во время дорожного конфликта с таксистом. Откуда у него оружие и какое наказание его ждет?

    Гостью свадьбы пристыдили в сети за обман о платье

    Министра обороны Германии назвали нацистом после слов о российских солдатах

    Артемий Лебедев заявил о бессмысленности брака

    Сенаторы одобрили повышение пособия беременным студенткам и аспиранткам

    На Украине ТЦК задержал митрополита и выдал ему повестку

    Мужчина расправился с гостем свадебной вечеринки из-за куска курицы

    Депутаты Рады устроили вторую за день потасовку у трибуны

    ЕС не сможет оплатить оружие для Украины

    Айсберг поставил под угрозу существование деревни в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости