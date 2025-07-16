Названы простые и доступные средства против депрессии

Front Pharm: Фолиевая кислота, лаванда и лимонный бальзам помогают при депрессии

Новое крупное исследование, опубликованное в Frontiers in Pharmacology, показало, что некоторые привычные добавки и травяные препараты могут реально помогать при депрессии. Ученые проанализировали данные 209 клинических испытаний и выявили 64 безрецептурных средства, которые оцениваются как поддерживающая терапия при симптомах депрессии.

Наибольшее количество исследований посвящено омега‑3 жирным кислотам, зверобою, шафрану, пробиотикам и витамину D — у этих средств собрана наиболее весомая база доказательств. В ряде работ они демонстрировали сопоставимый эффект с антидепрессантами или значимое улучшение по сравнению с плацебо.

Кроме того, перспективными признаны фолиевая кислота, лаванда, лимонный бальзам, цинк, триптофан и родиола. Для них пока есть лишь ограниченное количество исследований, но результаты выглядят многообещающе. При этом серьезных побочных эффектов в большинстве испытаний не выявлено.

Авторы подчеркивают, что перед применением любых средств стоит проконсультироваться со специалистом и помнить: даже простые добавки могут взаимодействовать с другими лекарствами.

Ранее ученые установили, что несколько часов, проведенных на свежем воздухе каждую неделю, могут значительно снижать тревожность и депрессию. Регулярные прогулки, садоводство, рыбалка или занятия спортом на природе уменьшали тревожность на 55 процентов, депрессию — на 51.