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16:11, 16 июля 2025Экономика

Российский сенатор призвал к сокращению льгот и субсидий

Сенатор Артамонов призвал задействовать все ресурсы для роста доходов бюджета
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На фоне существенного сокращения нефтегазовых доходов федерального бюджета необходимо оптимизировать его расходы и задействовать все ресурсы, чтобы увеличить сборы по другим статьям. Об этом на заседании Совета Федерации во время обсуждения исполнения бюджета на текущий год заявил сенатор, глава комитета по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов, передает «Интерфакс».

Одним из способов он назвал сокращение налоговых льгот, объем которых уже достиг трети всех расходов федерального бюджета, а также проведение оценки эффективности субсидий и проверки расходов и ценообразования в отраслях, которые пользуются поддержкой.

В рамках других предложений Артамонов считает необходимым усилить борьбу с теневой занятостью, чтобы увеличить сборы налогов с граждан, сдвинуть на пару лет исполнение ряда национальных проектов, которые все равно не реализуются из-за других причин, и перейти к приватизации.

В целом, подчеркивает сенатор, пора более продуманно подходить к концессионным соглашениям, потому что их применение в прошлом году при строительстве социальных объектов привело только к тому, что стоимость контрактов выросла, а сроки сдвинулись вправо.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что идеи Артамонова необходимо проанализировать вместе с Минфином и Счетной палатой, чтобы сделать по ним выводы.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов в Совете Федерации предположил, что бюджет на следующие три года будет предусматривать перенос срока ряда инфраструктурных проектов ради более приоритетных целей. Под последними глава финансового ведомства подразумевает нужды различных силовых ведомств, социальную поддержку людей и проекты технологического развития.

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