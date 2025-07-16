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08:13, 16 июля 2025Россия

Пять человек стали жертвами столкновения BMW и грузовика на российской трассе

В Калужской области пять человек стали жертвами столкновения BMW и Ford
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «МВД 40»

В Калужской области пять человек стали жертвами столкновения легкового BMW и грузовика Ford на участке трассы из Калуги в Серпухов. Об этом сообщило региональное МВД в Telegram.

По данным ведомства, ДТП произошло 15 июля примерно в 20:10 на 48 километре российской автодороги. В результате оба водителя автомобилей, а также три пассажира BMW получили несовместимые с жизнью травмы. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее пять девушек в возрасте от 17 до 19 лет не выжили в столкновении микроавтобуса с машиной в Верхнесадовом под Севастополем. Виновницей стала 18-летняя россиянка за рулем легкового автомобиля, которая не уступила дорогу Mercedes-Benz Sprinter.

До этого шестеро детей пострадали ДТП на трассе Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск. Еще двоих человек спасти не смогли. Предварительно, водитель легкового BMW выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус.

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