Раскрыты подробности дела против сына главы азербайджанской диаспоры в России

На Шыхлински возбудили дело о применении насилия к представителю власти

Стали известны подробности дела сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински. Об этом сообщает РИА Новости.

Против мужчины возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. По данной статье Шыхлински может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей.

16 июля Ленинский районный суд изберет Шыхлински меру пресечения.

1 июля сын главы азербайджанской диаспоры чуть не задавил оперативника при попытке задержания. Он пытался задним ходом скрыться от сотрудников ФСБ и в этот момент сбил открытой дверью одного из них, а также повредил стоящую сзади машину.