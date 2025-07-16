Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:44, 16 июля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности дела против сына главы азербайджанской диаспоры в России

На Шыхлински возбудили дело о применении насилия к представителю власти
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Стали известны подробности дела сына главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински. Об этом сообщает РИА Новости.

Против мужчины возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. По данной статье Шыхлински может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей.

16 июля Ленинский районный суд изберет Шыхлински меру пресечения.

1 июля сын главы азербайджанской диаспоры чуть не задавил оперативника при попытке задержания. Он пытался задним ходом скрыться от сотрудников ФСБ и в этот момент сбил открытой дверью одного из них, а также повредил стоящую сзади машину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России вспыхнула заболеваемость опасной инфекцией из-за мигрантов

    В России разъяснили возможные штрафы за музыку, фильмы и соцсети

    Минфин допустил перенос инфраструктурных проектов ради силовиков

    Adidas зарегистрирует новый бренд в России

    Стало известно о сбросе израильским F-35I бомб на бункер с президентом Ирана

    Россиян предупредили об опасных ягодах

    Европа задумала оплатить оружие для Украины за счет активов России

    Автомобильные стоки в России подсдулись

    Минобороны отчиталось о боях возле города в Николаевской области

    Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости