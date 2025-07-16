Раскрыты последствия дефицита оружия на Украине

AP: ВСУ сократили масштабы операций из-за задержек поставок вооружения США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали сокращать масштабы военных операций и нормировать боеприпасы на фоне задержек поставок американского вооружения. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на украинских военных.

«Задержки с военной помощью со стороны США вынудили киевские войска сократить количество боеприпасов и свернуть операции», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что украинские военные открыто выражают раздражение и гнев из-за задержек и неопределенности с поставками оружия из США.

Ранее депутат Верховной Рады Виктория Гриб заявила, что страны Запада не смогут покрыть все потребности Украины в оружии. «Готовы они давать нам столько оружия, сколько нам нужно сегодня, сейчас? Нет, они не готовы», — подчеркнула она.