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11:33, 16 июля 2025Бывший СССР

Раскрыты последствия дефицита оружия на Украине

AP: ВСУ сократили масштабы операций из-за задержек поставок вооружения США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали сокращать масштабы военных операций и нормировать боеприпасы на фоне задержек поставок американского вооружения. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на украинских военных.

«Задержки с военной помощью со стороны США вынудили киевские войска сократить количество боеприпасов и свернуть операции», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что украинские военные открыто выражают раздражение и гнев из-за задержек и неопределенности с поставками оружия из США.

Ранее депутат Верховной Рады Виктория Гриб заявила, что страны Запада не смогут покрыть все потребности Украины в оружии. «Готовы они давать нам столько оружия, сколько нам нужно сегодня, сейчас? Нет, они не готовы», — подчеркнула она.

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