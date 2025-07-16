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18:26, 16 июля 2025Наука и техника

Разработан способ усиления эффективности противораковой терапии

Nature: Пересадка кишечной флоры с YB328 стимулирует Т‑клетки атаковать опухоль
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DBenitostock / Getty Images

Ученые из Национального исследовательского центра онкологии в Токио сообщили о выделении новой кишечной бактерии, которая способна значительно усилить действие современных иммунопрепаратов против рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Речь идет о штамме Hominenteromicrobium YB328, обнаруженном в образцах кишечной микробиоты пациентов, получавших терапию блокаторами PD‑1. Носители этой бактерии демонстрировали более активное проникновение Т‑лимфоцитов в опухоли и дольше оставались без прогрессирования болезни после лечения.

Эксперименты на мышах подтвердили, что пересадка кишечной флоры с YB328 усиливает противоопухолевый иммунный ответ: активируются особые дендритные клетки, которые стимулируют Т‑клетки атаковать опухоль. При этом введение другой бактерии, P. vulgatus, напротив, снижало эффективность терапии.

Авторы исследования считают, что воздействие на микробиоту может стать новым направлением в онкологии — подбор и поддержание «правильных» бактерий в кишечнике способно повысить результативность иммунотерапии и расширить круг пациентов, которые на нее ответят.

Ранее ученые выявили, что загрязненный воздух способен вызывать опасные генетические изменения, сходные с теми, что наблюдаются у курильщиков. В районах с высоким уровнем загрязнения чаще встречаются мутации в генах TP53 и EGFR, а также обнаружен новый тип мутаций SBS40a.

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