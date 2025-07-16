Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:48, 16 июля 2025Россия

Ректор МГУ усомнился в необходимости детализации дипломов выпускников

Ректор МГУ Садовничий: Детализация диплома ограничит возможности выпускников
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий заявил, что детализация дипломов, то есть указание в них списка сфер, где могут работать выпускники, ограничит возможности молодых людей в будущем. Об этом сообщается на сайте вуза.

Министерство образования и науки России предложило законопроект, согласно которому уровень образования и квалификация, указанные в дипломе, будут давать выпускникам право работать по профессии, включая должности, где требуется определенное образование. К диплому будет прилагаться описание программы, которую освоил выпускник, а также список профессий и сфер, где он может работать.

Однако академик Садовничий усомнился в необходимости детализации дипломов выпускников. Он предлагает обсудить, нужно ли вообще указывать в приложении к диплому список доступных профессий. «Эксперты отмечают, что такая детализация ограничит возможности выпускников в части дальнейшей профессиональной деятельности. Это были предложения от наших региональных советов», — отметил ректор МГУ.

Ранее 16 июля замминистра науки и высшего образования России Андрей Омельчук сообщил, что Минобрнауки хочет регулировать стоимость обучения в вузах. По его словам, сейчас стоимость образования определяют учредители учебных заведений. «С точки зрения упорядочивания и возможного выстраивания более аргументированной логики ценообразования наделение Минобрнауки полномочиями общего регулирования стоимости обучения в вузах, нам кажется, было бы логичным», — пояснил Омельчук.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный судья устроил стрельбу во время дорожного конфликта с таксистом. Откуда у него оружие и какое наказание его ждет?

    Прокурор назвал видеоролики бывшей ведущей «Вестей» вызывающими страх

    Израиль нанес удар по сирийскому Генштабу

    В Германии заявили об идейном споре с Францией из-за Украины

    Редкое явление заметили в Москве

    Российского борца отстранили на четыре года за допинг

    В СПЧ раскритиковали поправку к законопроекту о штрафах за поиск экстремистских материалов

    Продюсер объяснил решение Моргенштерна выступать перед собаками

    Россиянам назвали один важный плюс новой магистрали Москва — Санкт-Петербург

    100-летняя женщина стала заниматься спортом и поделилась секретами долголетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости