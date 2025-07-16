Россиян предупредили об осложнениях при одной детской болезни

В Роспотребнадзоре рассказали об осложнениях, которые может вызвать коклюш

Коклюш может вызвать у детей пневмонию, судороги, а также негативно повлиять на общее развитие ребенка. Об этом заявил замдиректора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, чьи слова приводит РИА Новости.

Коклюш является острым инфекционным заболеванием. Среди его симптомов есть сильный кашель, который может длиться несколько месяцев.

«Коклюш может вызвать ряд серьезных осложнений, особенно у детей до одного года, к ним относятся пневмония, судороги, гипоксия. Заболевание также может негативно сказаться на общем состоянии здоровья и развитии ребенка. Однако вакцинация помогает защититься от болезни, даже первая прививка снижает риски для малышей», — сказал эксперт Роспотребнадзора.

Горелов также уточнил, что вакцину нужно делать взрослым, которые не были привиты в детстве.

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