Россиянин подружился с белкой и спас ее потомство

Житель Воронежа помог спасти потомство белки

Житель Воронежа подружился с белкой и помог спасти животное и ее потомство. Об этом сообщили представители общественного движения «Центр реабилитации диких животных "Сердце Леса"» на своей странице «ВКонтакте».

Волонтеры рассказали, что в понедельник, 14 июля, к ним за помощью обратился мужчина, который на протяжении пяти лет подкармливал белку, приходившую к нему на участок. В тот день он заметил, что животное сильно хромало, отловил его и связался с сотрудниками центра реабилитации.

В клинике белке сделали рентген и обнаружили, что у нее был сломан таз. Кроме того, осмотр показал, что это кормящая самка. Оказалось, что россиянин знал, где было расположено ее гнездо, и волонтеры смогли достать оттуда бельчат возрастом около 25 дней.

Сейчас пострадавшее животное восстанавливается под присмотром своего спасителя. К ней пока подложили лишь одного бельчонка из-за слабой лактации. Остальных трех передали волонтерам.

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