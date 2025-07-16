Российский регион подвергся массированной атаке ВСУ

Гладков сообщил об ударах по восьми населенным пунктам Белгородской области

Белгородская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В поселке Разумное Белгородского района в результате детонации беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего со слепыми осколочными ранениями шеи, спины и ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгород», — написал чиновник.

В населенном пункте повреждения получило коммерческое помещение. Помимо того, там загорелся камыш. В селе Бессоновка беспилотник сбросил два взрывных устройства на территорию предприятия. По словам Гладкова, частные дома получили повреждения при ударах дронов в селах Гора-Подол, Дунайка и Долгое.

В городе Шебекино еще один БПЛА противника сдетонировал в частном доме. В другом населенном пункте — селе Новая Таволжанка — FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В восьмом населенном пункте — селе Борисовка — повреждения получила линия газоснабжения, добавил губернатор.

В этот же день стало известно, что два бойца подразделения «Орлан» попали под удар FPV-дрона в Белгородской области. Все произошло в районе хутора Бондаренков Шебекинского округа, рассказал тогда Гладков.