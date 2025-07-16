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18:41, 16 июля 2025Россия

Российский регион подвергся массированной атаке ВСУ

Гладков сообщил об ударах по восьми населенным пунктам Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andriy Andriyenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Белгородская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В поселке Разумное Белгородского района в результате детонации беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего со слепыми осколочными ранениями шеи, спины и ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгород», — написал чиновник.

В населенном пункте повреждения получило коммерческое помещение. Помимо того, там загорелся камыш. В селе Бессоновка беспилотник сбросил два взрывных устройства на территорию предприятия. По словам Гладкова, частные дома получили повреждения при ударах дронов в селах Гора-Подол, Дунайка и Долгое.

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В городе Шебекино еще один БПЛА противника сдетонировал в частном доме. В другом населенном пункте — селе Новая Таволжанка — FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В восьмом населенном пункте — селе Борисовка — повреждения получила линия газоснабжения, добавил губернатор.

В этот же день стало известно, что два бойца подразделения «Орлан» попали под удар FPV-дрона в Белгородской области. Все произошло в районе хутора Бондаренков Шебекинского округа, рассказал тогда Гладков.

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