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09:54, 16 июля 2025Наука и техника

«Ростех» испытал аппаратуру для межпланетных перелетов

«Ростех»: Завершены испытания модуля «Теленаука» для межпланетных перелетов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: «Ростех»

Завершены испытания модуля «Теленаука», предназначенного для отслеживания данных в режиме реального времени при межпланетных перелетах. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Соответствующую аппаратуру получит биологический космический аппарат «Бион-М» № 2, который планируется запустить на высоту более 800 километров над Землей.

Всего модуль «Теленаука» включает 25 камер, пять блоков видеофиксации и управляющий блок.

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Ранее РИА Новости со ссылкой на научного консультанта Центра автоматических космических систем и комплексов Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаша) Макартыча Мухояна рассказало, что запуск биологического возвращаемого спутника «Возврат-МКА-Л», имитирующего межпланетный перелет, сейчас невозможен.

В январе директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович утверждал, что в марте ожидается запуск биологического спутника «Бион-М» № 2.

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