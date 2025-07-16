«Ростех» испытал аппаратуру для межпланетных перелетов

«Ростех»: Завершены испытания модуля «Теленаука» для межпланетных перелетов

Завершены испытания модуля «Теленаука», предназначенного для отслеживания данных в режиме реального времени при межпланетных перелетах. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Соответствующую аппаратуру получит биологический космический аппарат «Бион-М» № 2, который планируется запустить на высоту более 800 километров над Землей.

Всего модуль «Теленаука» включает 25 камер, пять блоков видеофиксации и управляющий блок.

Ранее РИА Новости со ссылкой на научного консультанта Центра автоматических космических систем и комплексов Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаша) Макартыча Мухояна рассказало, что запуск биологического возвращаемого спутника «Возврат-МКА-Л», имитирующего межпланетный перелет, сейчас невозможен.

В январе директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович утверждал, что в марте ожидается запуск биологического спутника «Бион-М» № 2.