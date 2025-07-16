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19:10, 16 июля 2025Моя страна

Семью россиян девять часов спасали на горе в Крыму

Семью россиян с детьми спасли на горе Южная Демерджи в Крыму
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: страница ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» во «Вконтакте»

Семью россиян с детьми девять часов спасали на горе Южная Демерджи в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

Вечером 15 июля спасатели получили сообщение, что трое туристов, в том числе двое несовершеннолетних, сошли с тропы при подъеме и оказались на труднодоступном участке. Самостоятельно продолжить путь, тем более ночью, люди уже не смогли.

На место выдвинулись четверо специалистов. «Спасатели, обнаружив пострадавших на скальном вертикальном склоне выше Долины Привидений, спустились к ним при помощи альпинистского снаряжения», — сказано в публикации.

Уточняется, что эвакуация заняла девять часов. Тем не менее, никто не пострадал.

Ранее в Новгородской области сотрудники УФСИН помогли семье коллеги, попавшей в ураган. Россияне оказались под завалами во время отдыха на озере.

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