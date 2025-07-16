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18:49, 16 июля 2025Культура

Серябкина назвала мужа пофигистом

Певица Ольга Серябкина заявила, что мужу пофиг на популярность
Андрей Шеньшаков

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Певица Ольга Серябкина сообщила, что ее супругу Георгию Начкебии пофиг на ее популярность. Об этом она рассказала 5-tv.ru.

По словам певицы, муж ценит ее многогранную личность и видит не только звезду, но и человека с эмоциями.

«Нет такого, что ему нравится, когда на меня смотрят, ему вообще пофиг. Нет разницы, популярна я или нет. Ему нравится, когда я довольна. Он не воспринимает меня как артистку Это совокупность всего», — призналась певица.

Экс-участница группы «Серебро» посоветовала женщинам обращать внимание на уверенных в себе мужчин, потому что самореализация партнера влияет на его отношение к своей половинке.

Ранее Серябкина заявила, что лишила себя имени. По словам артистки, оно ей больше не нужно.

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