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17:01, 16 июля 2025Культура

Стала известна причина разрыва Николаса Кейджа и звезды «Секса в большом городе»

Актриса Сара Джессика Паркер бросила Николаса Кейджа после знакомства с ее мамой
Андрей Шеньшаков
Сара Джессика Паркер и Николас Кейдж

Сара Джессика Паркер и Николас Кейдж. Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Актриса Сара Джессика Паркер, известная по главной роли в сериале «Секс в большом городе», бросила Николаса Кейджа после знакомства с ее мамой. Об этом сообщает издание Page Six.

Роман двух артистов начался на съемочной площадке мелодрамы «Медовый месяц в Вегасе», где они снимались вместе. Кейдж рассказал, что все было в порядке до момента, пока пара пришла на ужин с матерью Паркер. Сам он считает, что просто «не прошел кастинг на роль отца».

«Мы ужинали в русской чайной, не знаю, было ли дело в моей синей мотокуртке Vanson Leather или подвел синусит, но больше она со мной не встречалась», — сообщил Кейдж.

Ранее стало известно, что бывшая жена обвинила Николаса Кейджа в нападении их сына на нее. Кристина подала на актера в суд после того, как на нее напал их общий сын Уэстон.

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