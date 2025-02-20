Бывшая жена обвинила Николаса Кейджа в нападения их сына на нее

Бывшая жена Николаса Кейджа заявила, что сын напал на нее с оружием из-за актера

Бывшая жена Николаса Кейджа Кристина подала на него в суд после того, как на нее напал их общий сын Уэстон. Об этом сообщает издание People.

По информации источника, в 2024 году Уэстон Кейдж напал на свою мать с оружием и нанес ей серьезные травмы, включая «сотрясение мозга, множественные ушибы, травму глаза, зубов, а также посттравматическое стрессовое расстройство». В случившемся женщина винит Николаса. Тогда в результате разбирательств парня освободили, а дело закрыли.

Теперь Кристина заявляет, что старший Кейдж знал о психических расстройствах сына и о том, что тот склонен к насилию и жестокости, но не предпринимал никаких попыток помешать Уэстону причинять вред другим. Напротив, по словам женщины, Николас распивал со своим сыном спиртные напитки, несмотря на его нестабильное состояние, а также вносил за него залог каждый раз, когда он попадал в полицию.

Ранее стало известно, что Николас Кейдж заявил об опасности искусственного интеллекта.