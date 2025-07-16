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11:20, 16 июля 2025Россия

Стало известно о смерти российской чиновницы после обязательного субботника в жару

Сын чиновницы из Ставрополья Степиной заявил о ее смерти после субботника в жару
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Ставропольском крае после обязательного субботника для сотрудников администрации Грачевского муниципального округа стало известно о смерти 58-летней чиновницы Галины Степиной. Об этом пишут «Осторожно, новости» в Telegram.

Как утверждает адвокат Константин Ерохин, на проходившем 11 июля субботнике женщину заставили чистить дороги в 40-градусную жару. Через некоторое время россиянке стало плохо и ее на скорой помощи доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти пациентку.

Официальной причиной смерти Степиной назвали острый панкреатит, однако ее сын уверен, что к летальному исходу привела жара. Он подчеркнул, что его мать никогда не жаловалась на поджелудочную железу. Судмедэксперт, изучавший материалы, также заявил изданию, что панкреатит не мог «так внезапно» лишить россиянку жизни.

Семья женщины планирует оспорить посмертную экспертизу. Кроме того, адвокат Ерохин уже подал заявление в Следственный комитет и обратился к губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову.

Ранее в Москве на Ленинском проспекте машина переехала на переходе мужчину, который упал в обморок из-за жары. Спасти пешехода не удалось.

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