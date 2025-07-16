Уникальный барельеф с танцующими лезгинку фигурами нашли в России

В Сочи обнаружен барельеф с танцующими лезгинку фигурами

На фасадной плите дольмена «Чумаки» в Большом Сочи обнаружена уникальная для Западного Кавказа художественная барельефная композиция. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал заведующий сектором историко-культурного наследия лаборатории этносоциальных исследований Субтропического научного центра РАН Андрей Кизилов, на барельефе изображены танцующие, предположительно, лезгинку фигуры.

«Два крайних персонажа изображены в зеркальных позах, одна рука которых протянута в сторону центральной фигуры, а вторая согнута в локте и опущена вниз. Центральная фигура изображена с опущенными рукам», — описал он. По мнению Кизилова, танец напоминает кавказскую лезгинку.

Композицию обнаружили благодаря цифровым технологиями — фотограмметрии и последующей 3D-обработки с использованием теневой и бликовой картины в косых лучах виртуальных источников света с применением градиентных процедурных карт.

Ранее сообщалось, что российские ученые осмотрели древние погребальные сооружения на территории Большого Сочи и сделали уникальную находку. Они обнаружили редкий барельеф на фасаде одного из дольменов. Композиция представляет собой сцену загонной охоты на оленей. Данный сюжет распространен в Евразии, но на дольменах Кавказа встречается впервые.