Редкое древнее изображение обнаружили ученые в Сочи

На фасаде дольмена в Большом Сочи обнаружили барельефы со сценами охоты

Российские ученые осмотрели древние погребальные сооружения на территории Большого Сочи и сделали уникальную находку. О ней рассказал заведующий сектором историко-культурного наследия лаборатории этносоциальных исследований Субтропического научного центра РАН Андрей Кизилов, передает ТАСС.

По его словам, специалисты сделали открытие на хребте Мизегух в бассейне реки Аше. Там ученые обнаружили редкий барельеф на фасаде одного из дольменов. Композиция представляет собой сцену загонной охоты на оленей. Данный сюжет распространен в Евразии, но на дольменах Кавказа встречается впервые.

Кизилов рассказал, что на барельефе изображена олениха с детенышем, их преследует собака и два охотника с луком. Рядом высечены три пары человекоподобных фигур в танце и пять птиц, сидящих друг за другом. Примечательно, что изображения последних, аналогичные найденным, ученым пока неизвестны.

Специалист добавил, что петроглифы нашли еще летом 2023 года. Дольмен, на котором они высечены, не был включен в реестр объектов культурного наследия. Изображения сложно различимы из-за небольшой высоты рельефа и малой контрастности. Их изучили с помощью методики фотограмметрии с последующей 3D-обработкой. Ее успешное применение подтвердило перспективность метода.

Ранее в районе Красной Поляны обнаружили древние неразграбленные гробницы. Последний раз подобные дольмены исследовались в прошлом веке. Уникальная находка была сделана во время строительства гостиницы на склоне горы Ачишхо. Две гробницы относятся к эпохе средней бронзы, одна из них законсервирована и представляет особый интерес для ученых.