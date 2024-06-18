Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:00, 18 июня 2024Моя страна

Редкое древнее изображение обнаружили ученые в Сочи

На фасаде дольмена в Большом Сочи обнаружили барельефы со сценами охоты

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российские ученые осмотрели древние погребальные сооружения на территории Большого Сочи и сделали уникальную находку. О ней рассказал заведующий сектором историко-культурного наследия лаборатории этносоциальных исследований Субтропического научного центра РАН Андрей Кизилов, передает ТАСС.

По его словам, специалисты сделали открытие на хребте Мизегух в бассейне реки Аше. Там ученые обнаружили редкий барельеф на фасаде одного из дольменов. Композиция представляет собой сцену загонной охоты на оленей. Данный сюжет распространен в Евразии, но на дольменах Кавказа встречается впервые.

Кизилов рассказал, что на барельефе изображена олениха с детенышем, их преследует собака и два охотника с луком. Рядом высечены три пары человекоподобных фигур в танце и пять птиц, сидящих друг за другом. Примечательно, что изображения последних, аналогичные найденным, ученым пока неизвестны.

Специалист добавил, что петроглифы нашли еще летом 2023 года. Дольмен, на котором они высечены, не был включен в реестр объектов культурного наследия. Изображения сложно различимы из-за небольшой высоты рельефа и малой контрастности. Их изучили с помощью методики фотограмметрии с последующей 3D-обработкой. Ее успешное применение подтвердило перспективность метода.

Ранее в районе Красной Поляны обнаружили древние неразграбленные гробницы. Последний раз подобные дольмены исследовались в прошлом веке. Уникальная находка была сделана во время строительства гостиницы на склоне горы Ачишхо. Две гробницы относятся к эпохе средней бронзы, одна из них законсервирована и представляет особый интерес для ученых.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин остановил кортеж и вышел к жителям Якутска. Как это было?

      Названы способы снизить риск развития тромбоза

      Оценена необходимость мыть сырое мясо перед готовкой

      Заболевший в Турции турист оказался заперт в госпитале из-за многомиллионного долга

      Напавших на мужчину с ножом в Подмосковье задержали в Минске

      Отток миллионеров из России снизится вдвое

      В России разработали новый аккумулятор для корабля «Орел»

      Захарова сравнила союзников США с вассалами Древнего Рима и царями-клиентами

      Чимаев опустился в рейтинге UFC после снятия с боя

      Плюс-сайз-модель Эшли Грэм в одном корсете снялась для Vogue

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше