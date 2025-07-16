В Кремле оценили схему поставок США оружия на Украину

Песков о новой схеме поставок оружия США на Украину: Это бизнес

Новая схема США по поставкам оружия на Украину, предусматривающая продажу европейским странам крупной партии вооружений на миллиарды долларов и последующую передачу Украине, является бизнесом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это бизнес. Поставки были и до этого. Никто их не прекращал. Просто вопрос, кто за них платит», — дал свою оценку представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что первые поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Украины уже начались. Трамп рассказал, что ЗРК Patriot Украине поставляют из Германии, «а затем заменяются Германией».

«И во всех случаях США получают платежи в полном объеме», — отметил он во время разговора с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.