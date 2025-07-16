В Кремле раскрыли планы о разговоре Путина и Трампа

Песков: В ближайшее время телефонного разговора Путина и Трампа не планируется

В ближайшее время телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, пока нет. Но он может очень быстро быть организован», — раскрыл планы Кремля Песков в ответ на вопрос журналистов.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что с того момента, как он сделал «важное заявление» о России, у него не было никаких контактов с российским коллегой Владимиром Путиным.

В своем заявлении 14 июля Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров, если мирное соглашение по Украине не удастся достигнуть за 50 дней.