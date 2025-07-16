В Крыму объявили предупреждение из-за чрезвычайной опасности

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение из-за опасности пожаров

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за риска возникновения пожаров. Об этом сообщило МЧС республики в Telegram-канале.

По данным ведомства, с 17 по 20 июля в западных, восточных, южных и центральных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Спасатели призвали жителей и гостей курортного региона не сжигать сухую траву и мусор, а также не бросать непотушенные окурки.

Кроме того, в МЧС предупредили, что до конца дня 16 июля в Севастополе ожидаются сильный ливень, гроза и град. Ветер будет шквалистый, до 20-25 метров в секунду.

Ранее российский турист назвал сервис в Крыму бардаком. Он остался недоволен отелем в центре курорта за 10 тысяч рублей в сутки.

