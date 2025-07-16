В Раде объяснили заявления Зеленского о ракетных ударах по России

Дубинский: В случае ракетного удара по Киеву Зеленский отсидится в бункере

В случае ответного ракетного удара России по Киеву президент Украины Владимир Зеленский отсидится в бункере. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Когда по Киеву прилетит "ответка", он, как и положено крысе, будет сидеть глубоко под землей и записывать очередное кривляние», — высказался политик.

Дубинский прокомментировал высказывания Зеленского о возможности ракетных ударов по Москве и Санкт-Петербургу и назвал его «сумасшедшим актером». По мнению депутата, Зеленский не несет никакой ответственности за свои действия.

Ранее The Financial Times сообщила, что президент США Дональд Трамп в разговоре с Зеленским предложил ему «ударить по Москве и Санкт-Петербургу», чтобы принудить Россию к миру. В ответ политик пообещал нанести удары при условии передачи оружия Вашингтоном.