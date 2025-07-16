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18:35, 16 июля 2025Бывший СССР

В Раде отставку кабмина Украины назвали путем отхода проворовавшихся чиновников

Нардеп Дмитрук: Отставка кабмина — путь отхода для проворовавшихся чиновников
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Alina Smutko / Reuters

Отставка украинского кабмина создает путь безопасного отхода из власти для проворовавшихся чиновников. Об этом заявил в интервью ТАСС депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«Это не кадровая политика, это схема вывода людей на последнюю "кассу". Мы с вами сейчас наблюдаем классическую формулу украинского чиновника: украл — сложил — улетел домой, в США», — рассказал нардеп.

Он привел в пример карьерный путь министра обороны Рустема Умерова, чья семья проживает в США, куда, по некоторым сообщениям, его собираются назначить послом.

Ранее Рада отправила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в отставку. По закону о правительстве свои полномочия также сложили остальные члены правительства. Как отметила парламентарий Ирина Геращенко, Денис Шмыгаль так и не назвал причины отставки.

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