В России назвали причину уничтожения США печенья для афганских детей

Депутат Журова: Уничтоженное США печенье для детей Афганистана было просрочено

Печенье, предназначавшееся детям в Афганистане и Пакистане, было уничтожено администрацией президента США Дональда Трампа потому, что у продукта мог выйти срок годности, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

«Наверное, оно немножко просрочилось. Поверьте, нормальное печенье не будет так долго храниться, если оно было еще при [экс-президенте США Джо] Байдене. Просто просроченное», — сказала Журова.

Она добавила, что Трампа могли обвинить в попытке отравления детей. Депутат также выразила мнение, что лучше посылать детям в Афганистан и Пакистан хлеб или муку, но не печенье.

По данным The Atlantic, почти 500 тонн уничтоженного печенья могли накормить около 1,5 миллиона детей из Афганистана и Пакистана в течение недели. В публикации отмечалось, что высококалорийное печенье, закупленное еще при администрации Байдена, хранилось на складе в Дубае и предназначалось для помощи детям в ситуациях, когда их семьи лишились своих домов в результате стихийного бедствия или бежали от войны.