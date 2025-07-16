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10:20, 16 июля 2025Путешествия

Захарова назвала новый курорт в Северной Корее фантастическим

Захарова назвала курорт Вонсан в Северной Корее фантастическим
Алина Черненко

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новый курорт Вонсан в Северной Корее фантастическим. Ее слова приводит «Радио Sputnik».

Собеседница издания отметила, что это место представляет собой целый город отелей. По ее словам, курорт будет привычен для российских туристов, которые ездят в популярные пляжные страны.

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Захарова также подчеркнула, что Вонсан создали с нуля всего за четыре года, несмотря на то, что КНДР несколько десятилетий находится под санкциями.

«Там раньше был аэродром военного назначения. Сейчас там дороги с идеальным покрытием, пляжи, машины, автобусы», — добавила она.

Ранее российским туристам раскрыли стоимость отдыха на северокорейском курорте Вонсан. В среднем путевка на восемь дней обойдется в 150 тысяч рублей с человека.

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