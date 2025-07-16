Заключенного нашли и арестовали после побега из тюрьмы в мешке с бельем

Во Франции арестовали мужчину, сбежавшего из тюрьмы в мешке с бельем

Во Франции полицейские нашли мужчину, который сбежал из тюрьмы в мешке с вещами другого заключенного. Об этом сообщает The Guardian.

20-летнего беглеца арестовали утром в понедельник, 14 июля, когда он покидал свое укрытие в коммуне Сатоне-Камп на окраине Лиона. Как установили правоохранительные органы, мужчина скрывался в подвале одного из зданий. Его сообщника пока не нашли.

Заключенный совершил побег из тюрьмы города Корба на юго-востоке Франции 11 июля. Он спрятался в сумке с бельем своего сокамерника, которого в тот день выпустили на свободу. Мужчина остался незамеченным, поскольку освобожденный попросил тележку для своих вещей. Его исчезновение заметили лишь через сутки.

Молодой заключенный отбывал срок за кражу и преступления, связанные с торговлей людьми. Директор тюремной администрации Себастьен Ковел в беседе с журналистами признал, что инцидент произошел из-за накопившихся ошибок внутри системы, отметив, что для учреждения это крайне редкое событие.

Ранее сообщалось, что в Таиланде дожидавшийся суда скотокрад перелез через стену тюрьмы при помощи одеял и сбежал. Мужчина совершил побег средь бела дня, чем очень напугал местных жителей.

