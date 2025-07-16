Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:11, 16 июля 2025Из жизни

Заключенного нашли и арестовали после побега из тюрьмы в мешке с бельем

Во Франции арестовали мужчину, сбежавшего из тюрьмы в мешке с бельем
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Santiago Arcos / Reuters

Во Франции полицейские нашли мужчину, который сбежал из тюрьмы в мешке с вещами другого заключенного. Об этом сообщает The Guardian.

20-летнего беглеца арестовали утром в понедельник, 14 июля, когда он покидал свое укрытие в коммуне Сатоне-Камп на окраине Лиона. Как установили правоохранительные органы, мужчина скрывался в подвале одного из зданий. Его сообщника пока не нашли.

Заключенный совершил побег из тюрьмы города Корба на юго-востоке Франции 11 июля. Он спрятался в сумке с бельем своего сокамерника, которого в тот день выпустили на свободу. Мужчина остался незамеченным, поскольку освобожденный попросил тележку для своих вещей. Его исчезновение заметили лишь через сутки.

Материалы по теме:
«Голос говорит мне: возьми топор и убей» В камерах «Белого лебедя» скрываются маньяки и убийцы. Это их последнее пристанище
«Голос говорит мне: возьми топор и убей»В камерах «Белого лебедя» скрываются маньяки и убийцы. Это их последнее пристанище
26 мая 2019
Территория монстров «Черный Дельфин» — самая страшная тюрьма России. Тут обитают маньяки, людоеды и террористы
Территория монстров«Черный Дельфин» — самая страшная тюрьма России. Тут обитают маньяки, людоеды и террористы
12 мая 2019

Молодой заключенный отбывал срок за кражу и преступления, связанные с торговлей людьми. Директор тюремной администрации Себастьен Ковел в беседе с журналистами признал, что инцидент произошел из-за накопившихся ошибок внутри системы, отметив, что для учреждения это крайне редкое событие.

Ранее сообщалось, что в Таиланде дожидавшийся суда скотокрад перелез через стену тюрьмы при помощи одеял и сбежал. Мужчина совершил побег средь бела дня, чем очень напугал местных жителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это только начало». Украинские радикалы взяли на себя ответственность за ликвидацию полковника СБУ. Что о них известно?

    Стало известно о необычном способе флирта в соцсетях

    Разработан способ усиления эффективности противораковой терапии

    Фриске выписали из больницы после воспаления лимфоузла

    Способность Финляндии найти замену российским туристам поставили под сомнение

    Заключенные российской колонии объявили голодовку

    Кортни Кокс показала лицо без фильтров с аллергией и прыщами

    Европейские СМИ заявили о «российской» атаке дронов на Воронеж

    Шойгу предостерег Европу словами Суворова

    Россиянам предсказали размеры зарплат и уровень безработицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости