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15:10, 16 июля 2025Бывший СССР

Зеленский объявил о готовности действовать при выполнении одного условия

Зеленский заявил о готовности к действиям при получении дальнобойного оружия
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Antonio Masiello / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к действиям при получении дальнобойного оружия. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Newsmax.

Зеленский заявил, что Украина готова демонстрировать силу, если получит дальнобойное оружие, в ответ на вопрос о возможных ударах вглубь территории России.

«Поэтому только жесткие санкции и только мощное оружие», — объявил он условие, при выполнении которого, Киев готов начать действовать.

Ранее Зеленский сравнил помощь действующего президента США Дональда Трампа с помощью бывшего лидера страны Джо Байдена. Он отметил, что Трамп не предоставляет Украине ту поддержку, которую страна имела до его избрания.

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