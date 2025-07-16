Зеленский объявил о готовности действовать при выполнении одного условия

Зеленский заявил о готовности к действиям при получении дальнобойного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к действиям при получении дальнобойного оружия. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Newsmax.

Зеленский заявил, что Украина готова демонстрировать силу, если получит дальнобойное оружие, в ответ на вопрос о возможных ударах вглубь территории России.

«Поэтому только жесткие санкции и только мощное оружие», — объявил он условие, при выполнении которого, Киев готов начать действовать.

Ранее Зеленский сравнил помощь действующего президента США Дональда Трампа с помощью бывшего лидера страны Джо Байдена. Он отметил, что Трамп не предоставляет Украине ту поддержку, которую страна имела до его избрания.