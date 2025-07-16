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17:32, 16 июля 2025Силовые структуры

Женщина поделилась наблюдениями о стоящих на улице российских военных и попала на видео

В ЛНР суд дал 15 лет украинке Гаевой за шпионаж, она передала данные о ВС РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 15 годам лишения свободы 49-летнюю гражданку Украины Светлану Гаеву за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона и предоставили оперативное видео.

На кадрах женщина рассказывает, что делилась с украинской спецслужбой своими наблюдениями о стоящих на улице российских военных, собирала данные о перемещении и местах дислокации Вооруженных сил (ВС) России. Также ее просили фотографировать военные объекты. Свои действия она объяснила наличием украинского гражданства. Конвой ведет в суд Гаеву.

Ранее сообщалось, что в ЛНР за шпионаж в пользу Украины осуждены муж и жена Рыжковы. Им назначено 18 и 16 лет заключения.

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