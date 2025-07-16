Женщина поделилась наблюдениями о стоящих на улице российских военных и попала на видео

В ЛНР суд дал 15 лет украинке Гаевой за шпионаж, она передала данные о ВС РФ

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 15 годам лишения свободы 49-летнюю гражданку Украины Светлану Гаеву за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона и предоставили оперативное видео.

На кадрах женщина рассказывает, что делилась с украинской спецслужбой своими наблюдениями о стоящих на улице российских военных, собирала данные о перемещении и местах дислокации Вооруженных сил (ВС) России. Также ее просили фотографировать военные объекты. Свои действия она объяснила наличием украинского гражданства. Конвой ведет в суд Гаеву.

Ранее сообщалось, что в ЛНР за шпионаж в пользу Украины осуждены муж и жена Рыжковы. Им назначено 18 и 16 лет заключения.