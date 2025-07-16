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18:40, 16 июля 2025Культура

Звезда «Чернобыля» признался в зависти к Юре Борисову

Актер Сергей Романович заявил, что завидует успеху Юры Борисова в Голливуде
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Сергей Романович, известный по ролям в сериалах «Чернобыль: зона отчуждения» и «Ольга», признался в зависти к своим коллегам Юре Борисову и Марку Эйдельштейну. Его слова передает Пятый канал.

По словам Романовича, опыт российских звезд оскароносного фильма «Анора» Борисова и Эйдельштейна показал, что знание иностранного языка необязательно для получения ролей в иностранных проектах.

«Это очень круто, у меня белая зависть, приятная. Чуваки расширяют границы, разрывают шаблоны. Оказывается, необязательно знать английский идеально, чтобы попасть в кино. Есть Юра, который с ужасным акцентом попал туда», — заявил артист.

Сергей сообщил, что теперь тоже задумался о возможности съемок за рубежом.

«Черт, почему я тогда не мечтаю об Америке? Почему я придумываю себе оправдания, когда есть Юра, который просто всем утер нос», — добавил он.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Ольга» Сергей Романович объяснил решение принять ислам и уйти из кино. Он заявил, что не чувствовал себя на своем месте.

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