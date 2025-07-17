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10:39, 17 июля 2025Ценности

58-летняя Сальма Хайек в бикини попала на обложку журнала

Актриса Сальма Хайек в бикини попала на обложку журнала Sport Illustrated
Мария Винар

Фото: @sportsillustrated.mexico

Мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек в откровенном виде попала на обложку спортивного журнала Sport Illustrated. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

58-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре на фоне воды и скал. Знаменитость продемонстрировала на камеру фигуру в бикини, которое состояло из коричневого бюстгальтера с аппликациями в виде цветов и золотистых плавок со средней посадкой. Образ актрисы дополнили тонкая цепь и массивный браслет.

Поклонники оценили фотосессию звезды в комментариях под публикацией. «Надеюсь, что через 30 лет буду выглядеть также», «Замечательная женщина», «Потрясающе», «Королева», «Совершенство — это еще мягко сказано», — писали пользователи сети.

Ранее сообщалось, что Сальма Хайек посетила показ люксового бренда Balenciaga, который состоялся в рамках Недели моды в Париже, и вызвала споры в сети.

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