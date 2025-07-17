Расторгуев заявил о гордости из-за санкций Евросоюза

Лидер «Любэ» Николай Расторгуев признался, что гордится санкциями Евросоюза

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев заявил, что горд тем, что попал в санкционные списки европейских стран. Об этом он сообщил в интервью «Общественной службе новостей».

Артист напомнил, что в мирные времена часто выезжал в другие страны вместе со своим коллективом, однако теперь даже слышать не хочет о государствах, которые враждебно настроены к России.

«Были гастроли ради русскоязычных слушателей, но сейчас нет желания посещать Европу с ее политикой. Для такого патриота, как я, гордость, что они беснуются и готовы задушить своими санкциями. Если даже не видать мне Европы, как-то переживу», — сообщил Расторгуев.

Ранее стало известно, что первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко прокомментировала возможное возвращение уехавших из России артистов.