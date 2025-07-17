В Госдуме предсказали реакцию россиян на возвращение уехавших артистов

Депутат Драпеко: Россияне примут возвращение артистов, не финансировавших ВСУ

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко прокомментировала возможное возвращение уехавших из России артистов. Ее слова приводит aif.ru.

По мнению депутата, реакция россиян на возвращение таких артистов зависит от того, «сколько бед они натворили». Парламентарий отметила, что в стране примут деятелей культуры, которые не финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Если не "донатили" ВСУ, пусть возвращаются… Россияне — люди отходчивые, вы же знаете. Конфликт кончится, вообще добрые все будут», — заявила Драпеко. По ее словам, от артистов будут ждать публичных извинений, а также весомых поступков — например, работы в госпиталях.

Ранее Драпеко высказалась об отмене концерта певца Эмина Агаларова в Калининградской области, назвав это «ответной мерой».