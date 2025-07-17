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13:01, 17 июля 2025Путешествия

Россияне стали в два раза чаще отдыхать в одной стране Азии

АТОР: Россияне отдыхают во Вьетнаме в 2025 году в 2,4 раза чаще, чем в 2024
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Marina Lobato / Unsplash

Российский турпоток в одну страну Азии увеличился более чем в два раза. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным официальной статистики Вьетнама, с января по июнь 2025 года республику посетили 259,4 тысячи россиян. Это значит, что туристы из России отдыхают в ней в 2,4 раза чаще (на 139,3 процента), чем в 2024 году. Тогда за первое полугодие азиатское государство посетили 108,5 тысячи россиян.

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Такой значительный рост был достигнут благодаря чартерным программам туроператоров в Нячанг весной и летом, поэтому Вьетнам перестал быть «зимним» направлением для российских путешественников.

«В 2024 году мы видим высокие показатели зимних прибытий и их поступательное снижение в мае и июне. В 2025 году ничего подобного нет — напротив, июнь показывает рекорд за все первое полугодие», — сообщают в АТОР.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что в этом году в России произошел рост международных путешествий до 25 процентов. Показатели выросли на фоне укрепления курса рубля. Наиболее востребованными зарубежными направлениями остаются Турция, ОАЭ, Абхазия, Китай, Таиланд и Вьетнам.

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