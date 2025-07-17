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19:06, 17 июля 2025Моя страна

Семрук вошел в топ необычных мест России

Казанский поселок Семрук вошел в топ 400 самых необычных мест России
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Tatarstan News / YouTube 

Аналитики «Яндекс Карт» включили казанский поселок Семрук в список 400 самых необычных туристических объектов страны. Об этом сообщает aif.ru.

Населенный пункт, прославившийся после съемок сериала «Зулейха открывает глаза», вошла в число четырех татарстанских достопримечательностей, которые отобрали из 31 тысячи претендентов по критерию высоких оценок пользователей.

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В топ мест также попали и другие уникальные объекты, среди которых Собор Петра и Павла с семиярусным иконостасом, «Татарская усадьба» с деревянными домами и павлинами и Шугуровский музей нефти с миниатюрными моделями нефтедобычи.

Отмечается, что все эти локации отмечены на картах сервиса с подробной информацией для туристов.

Ранее в июле в Ингушетии нашли полуразрушенное древнее святилище.

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