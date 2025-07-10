В Ингушетии нашли полуразрушенное древнее святилище

В Ингушетии археологи обнаружили древние башни

Археологи нашли неисследованные древние башни в Ингушетии. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash Гор».

Древнее святилище, скрытое густыми зарослями, обнаружили всего в 200 метрах от Джейрахско-Ассинского заповедника. Полуразрушенная башня, по словам старожилов, еще в 1950-х годах сохраняла свой первоначальный облик.

Эта важная находка, по мнению специалистов, скорее всего, получит статус объекта культурного наследия. Уникальное сооружение долгое время оставалось незамеченным из-за труднодоступного расположения. Открытие сделано в рамках масштабных археологических исследований, проводимых в горной Ингушетии.

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Ранее сообщалось, что в Ингушетии обнаружили полуразрушенное святилище на территории крупнейшего башенного поселка замкового типа «Някъист». Памятник старины сделан из тесаного камня, толщина его стен 50 сантиметров, высота — от полутора до трех метров.