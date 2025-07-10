Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:30, 10 июля 2025Моя страна

В Ингушетии нашли полуразрушенное древнее святилище

В Ингушетии археологи обнаружили древние башни
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: balldassarro / Shutterstock / Fotodom  

Археологи нашли неисследованные древние башни в Ингушетии. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash Гор».

Древнее святилище, скрытое густыми зарослями, обнаружили всего в 200 метрах от Джейрахско-Ассинского заповедника. Полуразрушенная башня, по словам старожилов, еще в 1950-х годах сохраняла свой первоначальный облик.

Эта важная находка, по мнению специалистов, скорее всего, получит статус объекта культурного наследия. Уникальное сооружение долгое время оставалось незамеченным из-за труднодоступного расположения. Открытие сделано в рамках масштабных археологических исследований, проводимых в горной Ингушетии.

box#3082803

Ранее сообщалось, что в Ингушетии обнаружили полуразрушенное святилище на территории крупнейшего башенного поселка замкового типа «Някъист». Памятник старины сделан из тесаного камня, толщина его стен 50 сантиметров, высота — от полутора до трех метров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский курсант расправился со своим командиром. Он связал стропы его парашютов перед прыжком

    Российский регион введет новые правила для туризма

    Зеленский подтвердил замену посла Украины в США

    Замначальника штаба командования сил НАТО прибыл в Армению

    Жители США назвали достаточную для финансового комфорта сумму

    Жители Курска сняли взрыв упавшего среди жилых домов беспилотника ВСУ

    Задержанного во Франции российского баскетболиста Касаткина сочли жертвой

    Раскрыт секрет ребенка с черепом в форме муравьиной головы

    Зеленский получил от Трампа сигналы о возобновлении помощи от США

    Грузовик раздавил байки путешественников на Бали и унес жизнь одного из них

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости