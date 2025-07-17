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13:42, 17 июля 2025Наука и техника

У ПВО Украины нашли серьезное ограничение

MWM: Украина не производит компоненты для систем ПВО советской разработки
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина после распада СССР получила самую мощную в Европе систему противовоздушной обороны (ПВО), основные компоненты которой производились Россией. Серьезные ограничения для поддержки украинской ПВО нашел журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание прокомментировало сообщение Минобороны России о том, что ракеты «Искандер-М» уничтожили украинские системы С-300ПС.

По данным журнала, несколько модификаций С-300 вместе с дополнительными системами малой дальности «Бук-М1» «составляли основу того, что широко считалось самой мощной в Европе сетью зенитных ракет до начала полномасштабных российско-украинских военных действий в феврале 2022 года».

«Несмотря на внушительную мощь украинской системы ПВО, ее серьезным ограничением была неспособность заменить как потерянные в бою компоненты, так и ракеты, израсходованные в ходе операций, поскольку советское производство было в значительной степени сосредоточено на территории России», — отмечает издание.

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MWM напоминает, что после начала специальной военной операции западные страны поставили Украине имеющиеся у них системы С-300 различных модификаций и компоненты для них. Журнал отмечает, то после исчерпания ресурса советских систем украинская сторона начала получать комплексы ПВО западного производства, в частности, аналоги С-300 — американские системы Patriot, которые тоже уничтожаются ударами ракет «Искандер-М».

Ранее MWM заметил, что запасы ракет американских систем ПВО Patriot истощились в результате военных конфликтов последних лет, однако наибольший вклад в сокращение арсенала внесли его поставки на Украину для защиты от ударов России.

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