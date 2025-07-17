В России отказались убирать горелые деревья с могил бойцов СВО по одной причине

Ura.ru: Под Курганом отказались убирать горелые деревья с могил бойцов СВО

В администрации поселка Чистопрудный под Курганом отказались убирать упавшие горелые деревья с могил бойцов специальной военной операции (СВО) по одной причине. Как стало известно Ura.ru, власти в российском регионе заявили о незаконности кладбища.

Местные жители обратили внимание, что поваленные деревья долгое время лежат прямо на захоронениях военнослужащих. Они были удивлены тем, что никто из представителей администрации не распорядился убрать хлам.

Как утверждает Ura.ru, кладбище пострадало три года назад во время крупного лесного пожара. Тогда огонь повредил несколько могил и закоптил часть крестов. В результате сейчас остался не спиленный горельник, здесь же появилось больше новых могил, в том числе участников спецоперации.

Один из источников агентства, знакомый с ситуацией, рассказал, что все захоронения ведутся местными жителями на землях лесного фонда незаконно.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области женщина оскорбила родителей бойца СВО рядом с его могилой.