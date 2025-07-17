Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:37, 17 июля 2025Россия

В России отказались убирать горелые деревья с могил бойцов СВО по одной причине

Ura.ru: Под Курганом отказались убирать горелые деревья с могил бойцов СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: УРА.РУ

В администрации поселка Чистопрудный под Курганом отказались убирать упавшие горелые деревья с могил бойцов специальной военной операции (СВО) по одной причине. Как стало известно Ura.ru, власти в российском регионе заявили о незаконности кладбища.

Местные жители обратили внимание, что поваленные деревья долгое время лежат прямо на захоронениях военнослужащих. Они были удивлены тем, что никто из представителей администрации не распорядился убрать хлам.

Как утверждает Ura.ru, кладбище пострадало три года назад во время крупного лесного пожара. Тогда огонь повредил несколько могил и закоптил часть крестов. В результате сейчас остался не спиленный горельник, здесь же появилось больше новых могил, в том числе участников спецоперации.

Один из источников агентства, знакомый с ситуацией, рассказал, что все захоронения ведутся местными жителями на землях лесного фонда незаконно.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области женщина оскорбила родителей бойца СВО рядом с его могилой.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Извинения не помогли. Азербайджанского бойца MMA Рзаева, назвавшего россиянина «русской свиньей», лишили гражданства РФ

    Стало известно о нетривиальном применении «Князя Вандала Новгородского» в зоне СВО

    Стрельба полиции по отказавшемуся пройти освидетельствование россиянину попала на видео

    На Украине признали продвижение российских войск близ Волчанска

    Зеленский предложил Раде кандидатуру нового премьера

    Медведь отобрал шашлыки у россиян и попал на видео

    Популярная модель снялась без трусов для журнала

    Двое российских бойцов месяц голодали и удерживали поселок в зоне СВО

    Россиянка побывала в Южной Корее и раскрыла секреты красоты местных женщин

    Младенцы с ДНК троих родителей родились в Великобритании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости