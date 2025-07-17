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12:58, 17 июля 2025Мир

Великобритания и Германия решили защищать друг друга

Bloomberg: Британия и ФРГ подпишут договор о взаимопомощи в случае нападения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц подпишут в Лондоне новый англо-германский договор, который включает обязательство оказывать друг другу помощь в случае вооруженного нападения. Об этом сообщает Bloomberg.

«Обязательство о взаимной обороне является реакцией как на растущую агрессивность России, так и на растущую обеспокоенность европейских союзников по поводу приверженности США НАТО при президенте [США Дональде] Трампе», — заявил высокопоставленный немецкий чиновник

Как отмечает издание, для Германии элемент обороны имеет особое значение, поскольку Великобритания, наряду с Францией, является одной из двух ядерных держав Европы. При этом Германия не обладает собственными ядерными боеголовками, но пользуется защитным «зонтиком», который США развернули над континентом. Однако, по словам немецкого чиновника, ядерные вооружения в новом договоре прямо не упоминаются.

Согласно заявлению офиса британского премьера, Стармер и Мерц также обязуются в течение следующего десятилетия поставить новую систему ракет дальнего действия — Deep Precision Strike. Она будет иметь дальность более 2000 километров.

Ранее главнокомандующий НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что Россия останется в будущем угрозой для Североатлантического альянса в Европе, даже если будет найдено мирное решение войны на Украине. Он отметил, что существование российского военного потенциала уже само будет тем, о чем альянс должен думать с оборонной точки зрения.

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