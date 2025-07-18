16-летний россиянин попал под арест в Таиланде из-за рисунков

The Pattaya News: 16-летнего гражданина России арестовали в Паттайе

Несовершеннолетний гражданин России попал под арест в Таиланде из-за оставленных в общественном месте рисунков. Об этом сообщает издание The Pattaya News.

По данным источника, утром 17 июля сотрудники полиции Паттайи арестовали на пирсе Бали Хай 16-летнего Добрыню, который рисовал граффити на стене путепровода. Подростка, его мотоцикл и шесть баллончиков с краской увезли в отдел полиции для возбуждения дела.

Несмотря на юный возраст подозреваемого, власти муниципалитета сообщили The Pattaya News, что снисхождения за правонарушение не будет. Молодого человека обвинили в осквернении городского имущества, теперь он обязан выплатить штраф в 10 тысяч бат (24,1 тысячи рублей). При этом его также обязали отмыть стену от рисунков.

Ранее в курортном городе Таиланда сотрудники местного караоке-бара избили туриста. Мужчина отказался платить за напитки, попытался сбежать, но попался разъяренному персоналу.