40-летняя звезда Comedy Woman прошлась по улице в облегающей майке без бюстгальтера

Российская актриса Надежда Сысоева прошлась по улице в откровенном образе. Соответствующий ролик появился в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах 40-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman прошлась по улице в джинсовых удлиненных шортах. Помимо этого, она надела облегающую майку, отказавшись от бюстгальтера. В то же время звезда распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

Ранее 46-летняя Елена Летучая показала фигуру в бикини. Журналистка предстала сидящей на шезлонге в черном купальнике. Ее образ дополнили солнцезащитные очки.