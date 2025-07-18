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11:23, 18 июля 2025Ценности

40-летняя звезда Comedy Woman прошлась по улице в облегающей майке без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @shablii / @inadenka

Российская актриса Надежда Сысоева прошлась по улице в откровенном образе. Соответствующий ролик появился в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах 40-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman прошлась по улице в джинсовых удлиненных шортах. Помимо этого, она надела облегающую майку, отказавшись от бюстгальтера. В то же время звезда распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

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