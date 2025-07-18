46-летняя Елена Летучая показала фигуру в бикини

Российская журналистка Елена Летучая показала фигуру в черном бикини

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала фигуру в откровенном образе. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя знаменитость разместила серию кадров, на которых предстала в черном бикини, состоящем из бюстгальтера на завязках и плавок с низкой посадкой.

На фото звезда сидела на шезлонге, держа в руках тропический напиток. В то же время она распустила волосы и надела солнцезащитные очки.

Ранее в июле Елена Летучая опубликовала фото в купальнике. Журналистка позировала в слитном телесном изделии на тонких бретелях и широкополой соломенной шляпе.