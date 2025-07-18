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20:08, 18 июля 2025Бывший СССР

Аналитик рассказал о наступательных возможностях ВСУ

Аналитик Кнутов: Десант ВСУ может совершить диверсионную операцию в Крыму
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет наступательного потенциала, но есть вероятность, что они прибегнут к диверсионным операциям. Об этом рассказал военный аналитик Юрий Кнутов, передает «Газета.ру»

По его словам, у ВСУ нет необходимых для наступления артиллерии, бронетехники и авиации, но есть большой запас дронов от стран НАТО. Он добавил, что украинские войска практически каждый день пытаются прорваться в районе Белгородской и Курской областей, но получают отпор.

Он добавил, что британский спецназ тренирует украинских солдат для операции в Крыму. По его словам, возможные высадки будут иметь в основном медийный характер, направленный не на реальный захват территории, а с целью пропагандистского заявления.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что ВСУ не могут выполнить просьбу президента США Дональда Трампа перейти в наступление. Авторы статьи обратили внимание на слухи о том, что командование ВСУ копит стратегические резервы в тылу, чтобы осуществить прорыв в одном из регионов.

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