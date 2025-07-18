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19:13, 18 июля 2025Моя страна

Античная находка в Крыму привлекла внимание археологов

В ходе раскопок древнего городища в Крыму нашли терракотовый фрагмент маски
Мария Винар

Фото: Alisa Morskay / Shutterstock / Fotodom  

Античная находка в Крыму привлекла внимание археологов. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Артезианская археологическая экспедиция».

В ходе раскопок в древнем городище Артезиан специалисты нашли терракотовый фрагмент маски. Исследователи предположили, что в этом месте в античные времена существовал театр.

«Яма опытной артезианки Киры принесла часть терракотовой театральной маски. Теменос дарит нам очередной сюрприз. Теперь будем искать и театрон», — отметили авторы публикации.

Ранее сообщалось, что впервые за шестилетнюю работу археологи нашли в пещере «Таврида» зуб древней акулы — далекого предка мегалодон. Фотографию находки отправили специалисту из Санкт-Петербургского государственного университета, который должен определить возраст морского монстра.

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