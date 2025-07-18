Атака ВСУ стала причиной отключения электричества в Запорожской области

Балицкий: Из-за атаки дрона ВСУ отключилось электричество в Запорожской области

В нескольких населенных пунктах Запорожской области отключилось электричество, это произошло из-за атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по высоковольтному оборудованию. Причина стала известна из заявления губернатора региона Евгения Балицкого в Telegram-канале.

Балицкий назвал случившееся террористической атакой. На месте происшествия бригада энергетиков занимается переключением на резервные линии. «Работы осложняются опасностью повторных ударов и темным временем суток», — написал губернатор.

По его словам, уже удалось восстановить электроснабжение Бердянска, Акимовского муниципального округа.