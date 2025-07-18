Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:55, 18 июля 2025Бывший СССР

Атака ВСУ стала причиной отключения электричества в Запорожской области

Балицкий: Из-за атаки дрона ВСУ отключилось электричество в Запорожской области
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrey Titov / Global Look Press

В нескольких населенных пунктах Запорожской области отключилось электричество, это произошло из-за атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по высоковольтному оборудованию. Причина стала известна из заявления губернатора региона Евгения Балицкого в Telegram-канале.

Балицкий назвал случившееся террористической атакой. На месте происшествия бригада энергетиков занимается переключением на резервные линии. «Работы осложняются опасностью повторных ударов и темным временем суток», — написал губернатор.

По его словам, уже удалось восстановить электроснабжение Бердянска, Акимовского муниципального округа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Словакия прекратит блокировку 18-го пакета антироссийских санкций ЕС. Что заставило Братиславу передумать?

    Знаменитый пляж закрыли из-за нашествия извращенцев

    Россиянин описал жизнь женщин в Таиланде фразой «незамужняя после 30 — потерянный человек»

    Части россиян напомнили о праве на дополнительный отпуск

    Военные врачи пойдут под суд за поборы с раненых участников СВО

    В Раде назвали Зеленского военным преступником после визита Келлога в Киев

    Атака ВСУ стала причиной отключения электричества в Запорожской области

    Беспилотник сбили в российском регионе

    Уничтожены еще два летевших на Москву БПЛА

    Подполье раскрыло происхождение наемников в Херсонской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости