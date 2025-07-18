Степашин: На момент создания СССР у Украины не было Одессы, Харькова и Крыма

На момент создания СССР у Украины не было Одессы, Харькова и Крыма. Об их статусе напомнил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин, цитирует РИА Новости.

«Советский Союз 30 декабря 1922 года создавался, когда подписывали соглашения мы, Закавказская Федерация, Украина и Белоруссия. Знаете, в каком качестве подписывала Украина? Без Малороссии, без Одессы, без Харькова, без Крыма и Севастополя», — пояснил он.

Степашин в этой связи с иронией обратился к Владимиру Зеленскому, который заявлял о желании вернуться в границам 1991 года. Политик отметил, что, видимо, на Украине плохо знают историю.

Ранее член Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Украина потеряла право ссылаться на границы 1991 года. По его словам, современная республика нарушила сразу ряд положений Декларации о государственном суверенитете, сделала ставку на сближение с НАТО и угрожал создать ядерное оружие.

До этого депутат Верховной Рады Анна Скороход признала, что Украина не может вернуться к границам 1991 года. «К сожалению, со всеми военными, с которыми я разговариваю, учитывая ситуацию на фронте, они мне все говорят, что мы прошли точку невозврата», — пояснила она.