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04:16, 18 июля 2025Ценности

Дочь Моники Беллуччи опубликовала фото в бикини

20-летняя модель Дева Кассель опубликовала фото в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @devacassel

Модель Дева Кассель опубликовала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,6 миллиона подписчиков.

20-летняя дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя предстала на размещенном снимке лежащей на шезлонге.

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На снимке видно, что звезда отказалась от макияжа, демонстрируя натуральную внешность. Кроме того, Кассель примерила бикини, состоящее из плавок и бюстгальтера. В то же время она собрала волосы в небрежную прическу.

В апреле дочь Моники Беллуччи расстегнула перед камерой надетую на голый торс шубу. Манекенщица снялась в откровенных нарядах для журнала Puss Puss.

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